Punjab ED Raid: पंजाब की सियासत में फिर हलचल: सुंदर शाम अरोड़ा के घर ED की रेड, चन्नी ने अमन अरोड़ा पर साधा निशाना

चन्नी ने केजरीवाल के करीबियों पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाते हुए उन्हें उनका वफादार समूह बताया। उन्होंने अमन अरोड़ा को भी अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता करने की नसीहत दी। चन्नी ने BJP के साथ कथित राजनीतिक समझ को लेकर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जिस दिन छापेमारी हुई थी, उस दिन अमन अरोड़ा ने कपड़े बदलकर ट्रैकसूट और टोपी पहनी थी तथा गाड़ी से घर से निकल गए थे। ये सभी बातें चन्नी के राजनीतिक आरोप हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।