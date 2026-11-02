Panchkula School Assault Case: 6 साल की बच्ची पर हमले के बाद हरकत में हरियाणा सरकार, प्रिंसिपल सस्पेंड, 8 साल के बच्चे की होगी मनोवैज्ञानिक जांच

Haryana School Principal Suspended: पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ हुई हिंसा ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। अब आठ साल के एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक जांच की भी तैयारी चल रही है। उधर, जिस बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था, उसकी तबीयत अब धीरे-धीरे सुधर रही है।