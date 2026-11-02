Punjab Politics 2026: पंजाब की सियासत में बड़ा फेरबदल: AAP के तीन बागी विधायक BJP में शामिल, दिल्ली में लगाए ‘बीजेपी जिंदाबाद’ के नारे

इस राजनीतिक घटनाक्रम की एक अहम कड़ी AAP की 40 उम्मीदवारों की पहली सूची है, जिसे पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया था। सूची आने के बाद ही दोनों विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। सनौर में रंजोध हडाना और समाना में पूर्व अकाली नेता सुरजीत सिंह रखड़ा को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। इन नियुक्तियों को मौजूदा विधायकों के चुनावी भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि, पार्टी ने इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी।