निर्दलीय MLC के भाजपा में शामिल होने पर NDA ने तकरार, JDU ने BJP पर उठाए सवाल, RJD बोली- जदयू अब भाजपा के रहमो-करम पर

एनडीए में इस टकराव पर मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तंज कसते हुए जदयू पर निशाना साधा है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि कभी भाजपा को आंख दिखाने वाली जदयू आज पूरी तरह असहाय हो चुकी है। शक्ति यादव ने लिखा, "जब भाजपा चुनाव में आपके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ अंदरखाने बैटिंग कर रही थी, तब आपको इसका भान नहीं हुआ? अब जब दोनों जीते हुए निर्दलीयों को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने आपको खुला ठेंगा दिखा दिया, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है?"