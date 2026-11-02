AAP छोड़ BJP में शामिल होते ही हरमीत सिंह पठानमाजरा का बड़ा बयान, बोले- पंजाब की आवाज उठाने वालों के काटे गए पर

हरमीत सिंह पठानमाजरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जब पंजाब आई थी, तब उसके विचार काफी अच्छे थे। इन विचारों से प्रभावित होकर बड़े स्तर पर संगठन और सरकार बनी, लेकिन धीरे-धीरे पार्टी का रवैया बदलने लगा। पंजाब के हितों की बात करने वाले नेताओं की आवाज दबाई जाने लगी। पठानमाजरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में जो भी नेता पंजाब के हितों की बात करता था या अपनी आवाज उठाता था, उसके पर कतरने शुरू कर दिए जाते थे।