मां बनी एंबुलेंस! आंध्र प्रदेश में बीमार बेटी को 7 किमी कंधे पर लेकर पैदल पहुंची अस्पताल, प्रशासन की खुली पोल

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में श्रृंगवरपुकोटा मंडल की दरपर्थी पंचायत में स्थित पल्लापु डुंगाडा गांव की एक घटना ने ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी की पोल खोल दी है। गांव के रहने वाले जन्नी कन्हैया और सुनकम्मा की 12 साल की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से वहां एम्बुलेंस या चार पहिया वाहन का पहुंचना नामुमकिन है। अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर सुनकम्मा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, उसने अपनी बेटी को अपने कंधों पर उठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ी।