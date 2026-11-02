Egg Donor Racket: जाति, धर्म और रंगत देखकर चुनी जाती थीं महिलाएं! IVF के नाम पर चल रहे रैकेट ने खोली चौंकाने वाली परतें

Hyderabad Egg Donation Scam: संतान की चाहत और आर्थिक मजबूरी के बीच हैदराबाद में एक ऐसा कथित नेटवर्क सामने आया है, जिसने प्रजनन चिकित्सा से जुड़े एक संवेदनशील पहलू पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां महिलाओं को अंडाणु दान के लिए सिर्फ पैसों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी जाति, धर्म, रंगत, कद और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के हिसाब से तलाशा जा रहा था। पुलिस की जांच में सात राज्यों तक फैले इस नेटवर्क के काम करने का तरीका सामने आया है।