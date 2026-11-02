‘AAP के साथ अब कोई विधायक नहीं रहना चाहता’, अकाली दल नेता दलजीत बोले- आचार संहिता लगते ही पार्टी को लगेगा बड़ा झटका

चीमा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन कादियां पंजाब का एक पुराना और मजबूत किसान संगठन है, जिसकी जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ है। पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। ऐसे में जब किसानों का एक बड़ा संगठन शिरोमणि अकाली दल पर भरोसा जताते हुए उसके समर्थन में आगे आया है, तो यह पार्टी के लिए बड़ी बात है। उन्होंने किसान यूनियन का आभार जताते हुए इसके सदस्यों को बधाई दी। चीमा ने कहा कि इस संगठन के समर्थन से शिरोमणि अकाली दल को एक बड़ी ताकत मिली है।