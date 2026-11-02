केस लड़ते-लड़ते कर लिया समझौता तो वापस नहीं मिलेगी अदालत की फीस, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया है कि मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें कोर्ट में जमा की गई पूरी फीस वापस मिल जाएगी। अगर मामले में गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है, तो पक्षकार कोर्ट फीस वापस पाने के हकदार नहीं होंगे।