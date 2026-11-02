Punjab Assembly Election 2027: पंजाब में तीन विधायकों के BJP में जाने पर बरिंदर गोयल का पलटवार, बोले- सरकार गिराने के दावे होते रहे बेअसर

अब बात उन तीन विधायकों की, जिनकी वजह से सियासत गरमाई। 2 नवंबर 2026 को आम आदमी पार्टी के तीन विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा BJP में शामिल हुए। कुंवर विजय प्रताप सिंह अमृतसर नॉर्थ, चेतन सिंह जौड़ामाजरा समाना और हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर से विधायक थे। कुंवर विजय प्रताप सिंह पूर्व आईपीएस रहे हैं। इसमें चेतन सिंह और हरमीत सिंह ने पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी थी, और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया था। इनका बीजेपी में जाना वाकई पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम है।