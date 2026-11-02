जेठ के साथ अफेयर का शक, मोबाइल चेक करने के बाद आपा खो बैठा पति, पत्नी पर कैंची से किए वार

राखी देवी की शादी जून 2019 में पंकज कुमार ठाकुर के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें तीन साल का बेटा अभिराज और दो साल की बेटी परी शामिल हैं। पीड़िता के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद ही पति उनके चरित्र पर संदेह करने लगे थे। वह राखी के बड़े भाई राजा बाबू उर्फ बंकु के साथ उनके संबंधों को लेकर सवाल उठाते थे। राखी ने इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि इसी मुद्दे पर घर में बार-बार झगड़े होते थे।