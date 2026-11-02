2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, बिहार विधानसभा ने जारी किया नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा जवाब

Bihar Politics News: बिहार विधानसभा ने अनंत सिंह को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। जदयू ने नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करने के आरोप में उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की थी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Updated: 2 Nov 2026, 4:26 PM IST

MLA Anant Singh

मोकामा से विधायक अनंत सिंह। (फोटो-ANI)

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग उठाए जाने के बाद अब बिहार विधानसभा ने भी इस मामले में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा की ओर से अनंत सिंह को नोटिस जारी किया गया है और उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।

अनंत सिंह को रखना होगा अपना पक्ष

जदयू ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा को पत्र लिखा था। पार्टी ने अपनी मांग के समर्थन में जरूरी साक्ष्य भी सौंपे थे। इसी पत्र के आधार पर विधानसभा ने अनंत सिंह को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।

हालांकि, अनंत सिंह बार-बार मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। वह खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्होंने केवल जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया है।

नीरज कुमार के खिलाफ बगावत बनी कार्रवाई की वजह

अनंत सिंह के खिलाफ जदयू की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों पर हुए चुनाव के दौरान सामने आई बगावत है। दरअसल, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने अपने मौजूदा विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था।

लेकिन अनंत सिंह ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय जन सुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने खुले तौर पर नीरज कुमार को हराने की बात कही थी। इससे जदयू नेतृत्व नाराज हो गया।

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पहले से ही राजनीतिक खींचतान चल रही थी। अनंत सिंह का आरोप था कि विधानसभा चुनाव के दौरान नीरज कुमार ने उनका विरोध किया था। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने पटना स्नातक सीट के चुनाव में नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

नीरज कुमार की जीत, लेकिन पार्टी में बढ़ा विवाद

पटना स्नातक सीट के चुनाव परिणाम में नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। उन्होंने राजद के उम्मीदवार दिलीप कुमार को 4,655 वोटों के अंतर से हराया। वहीं, अनंत सिंह के समर्थन वाले जन सुराज प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे।

चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अनंत सिंह को मनाने की कोशिश भी की थी। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की ओर से भी हस्तक्षेप की चर्चा हुई, लेकिन अनंत सिंह अपने रुख पर कायम रहे।

चुनाव के बाद जदयू ने सख्त कदम उठाते हुए अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुशंसा की गई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

2 Nov 2026, 4:26 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, बिहार विधानसभा ने जारी किया नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन करना अभिनेता इमरान खान को पड़ा भारी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद मांगी बिना शर्त माफी

actor imran khan
राष्ट्रीय

Cyclone Murasu: चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भेजी गईं NDRF की तीन टीमें

Andhra Pradesh Cyclone Alert,
राष्ट्रीय

‘पटेल ने निजाम को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया होता तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता’, बोले अमित शाह

amit shah news
राष्ट्रीय

Surat News: प्रेमिका को बाइक पर घुमा रहा था पति, पत्नी ने कार से पीछा कर चौराहे पर दबोचा, फिर चप्पलों से की धुनाई

surat news
राष्ट्रीय

कुमारस्वामी को लेकर प्रियांक खरगे का बड़ा बयान, बोले- सबूत मिले तो केंद्रीय मंत्री को समन करने में नहीं हिचकेंगे

Minister Priyank Kharge
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.