अनंत सिंह की विधायकी पर संकट, बिहार विधानसभा ने जारी किया नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा जवाब

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग उठाए जाने के बाद अब बिहार विधानसभा ने भी इस मामले में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा की ओर से अनंत सिंह को नोटिस जारी किया गया है और उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।