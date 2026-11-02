BJP में शामिल होते ही दो AAP विधायकों की सदस्यता खत्म, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया इस्तीफा

पंजाब की सत्ता में आने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं, कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में दमखम से जुटी है। वहां अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में उनके दो विधायकों का बीजेपी में जाना और फिर उनकी सीटों का खाली होना, यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए झटका है।