अजित पवार गुट में सब कुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा और पार्थ से सहमत नहीं वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता सत्ता में हिस्सेदारी को सभी नेताओं के बीच समान रूप से बांटने के पक्ष में हैं। उधर उमेश पाटिल ने बैठक को पूरी तरह पहले से तय औपचारिक मुलाकात बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अजित पवार के निधन के बाद पार्टी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। इन नेताओं को अजित पवार के कार्यकाल से जुड़े कुछ अहम मामलों, राज्य के हितों और पार्टी के विभिन्न विषयों की गहरी जानकारी है। इसी संदर्भ में यह बैठक हुई। पाटिल ने कहा कि इस मुलाकात को अनावश्यक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है।