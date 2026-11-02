कोलकाता में BJP की ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली, INDIA गठबंधन पर बरसे नेता; बोले- भारत की तरक्की रोकना चाहते हैं ‘कॉकरोच’

वहीं मंत्री अर्जुन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। ममता के बयानों को उनकी हताशा का परिणाम बताते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, इसलिए वे अपनी खिसियाहट दूसरों पर निकाल रही हैं। ममता बनर्जी इस जन्म में तो कोई निकाय चुनाव भी नहीं जीत सकतीं, अगले जन्म का पता नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले भी 'पप्पू' थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ममता बनर्जी चाहें राहुल गांधी के पैर पकड़ें या पाकिस्तान के, परिणाम वही रहने वाला है।