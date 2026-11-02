‘विदेशी मदद से बने प्रधानमंत्री और उसी के सहारे हैं पद पर’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप



इससे एक दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के दौरान भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा था। रैली में राहुल गांधी ने दावा किया था कि ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश कुमार पद से हटेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।