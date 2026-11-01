रामलीला मैदान की रैली के बाद केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, बोले- मोदी-शाह को जनता ने दिया साफ संदेश

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल(फोटो-IANS)
Congress Ramlila Maidan Rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि रैली में उमड़ी भीड़ ने सरकार को संदेश दे दिया है कि अब सत्ता में बने रहने के लिए कथित तौर पर हर तरीका अपनाने का दौर खत्म हो गया है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दुरुपयोग कर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि रैली में लोगों की बड़ी भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए देश की ओर से स्पष्ट जवाब है। वेणुगोपाल के मुताबिक, राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में कहा कि इस रैली के जरिए जनता अपनी बात सत्ता तक पहुंचाना चाहती थी।
रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन उनका कहना है कि मोदी कहीं नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के पद से हटने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने कहा कि वह देश के नागरिकों और युवाओं से कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश कुमार पद से हटेंगे और जेल जाएंगे। ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप और दावे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी रैली में केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी 'चोरी' की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग खुद तय करते हैं कि उन्हें कौन वोट देगा, जनता उन्हें नहीं चुनती।
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