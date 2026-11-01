रामलीला मैदान की रैली के बाद केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, बोले- मोदी-शाह को जनता ने दिया साफ संदेश

Congress Ramlila Maidan Rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि रैली में उमड़ी भीड़ ने सरकार को संदेश दे दिया है कि अब सत्ता में बने रहने के लिए कथित तौर पर हर तरीका अपनाने का दौर खत्म हो गया है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दुरुपयोग कर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।