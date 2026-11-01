विपक्ष की रैली फ्लॉप शो: संबित पात्रा बोले, रामलीला मैदान में कितनी जुटी भीड़? राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर अटक गया है

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि, आप उन दावों को देख सकते हैं जिनमें कहा गया था कि 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे- जैसा कि के. सी. वेणुगोपाल और बाद में पवन खेरा ने कहा था। हम आपको रामलीला मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं… रामलीला मैदान का लगभग 40% हिस्सा खाली था। रामलीला मैदान लगभग 10 से 12 एकड़ में फैला हुआ है। रामलीला मैदान का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा मंच और मंच के सामने बने D-आकार के क्षेत्र से घिरा हुआ है। और इसके अलावा, आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान का 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था। वहाँ न तो कोई कुर्सियां थीं और न ही कोई लोग; वह पूरी तरह खाली था।