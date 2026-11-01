भारतीय रेलवे ने फिर रचा इतिहास, सूरत से धड़कता दिल वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा अहमदाबाद, बनाया ग्रीन कॉरिडोर

Live Heart Transport: भारतीय रेल ने एक बार फिर मानवता की सेवा और जीवन बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक धड़कता हुआ दिल पहुंचाया। भारतीय रेल ने तीसरी बार फिर इस प्रकार से जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है। रेलवे के अनुसार रविवार को मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए सूरत से अहमदाबाद तक दिल को पहुंचाया गया। इसकी सूचना मिलने पर सूरत रेलवे स्टेशन पर मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कोच संख्या सी-12 में दिल को लेकर पहुंची टीम को सवार किया गया।