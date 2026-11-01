महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर ओमान से भारत लाया गया, CBI करेगी पूछताछ



सीबीआई की जांच में अवैध सट्टेबाजी से हुई कमाई को ठिकाने लगाने के तरीके का भी खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम को बड़ी संख्या में म्यूल बैंक खातों के जरिए अलग-अलग लेनदेन में घुमाया जाता था। इसके बाद हवाला नेटवर्क के माध्यम से पैसा विदेश भेजा जाता था। सीबीआई का आरोप है कि अवैध कमाई का एक हिस्सा कुछ लोक सेवकों को कथित तौर पर संरक्षण राशि देने में भी इस्तेमाल किया गया, ताकि बेटिंग सिंडिकेट बिना किसी रुकावट के अपना कारोबार जारी रख सके।