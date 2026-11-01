नागपुर के 8 कारोबारियों को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी, 10-10 लाख रुपए दो नहीं तो टाइगर श्रॉफ की तरह उड़ा देंगे

जानकारी के अनुसार नागपुर के आठ सराफा व्यापारियों को डाक से धमकी भरे पत्र मिले हैं। इन पत्रों में प्रत्येक व्यापारी से 10 लाख रुपए देने की मांग की गई है। पत्र में साफ लिखा है कि रकम नहीं देने पर उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे। साथ ही टाइगर श्रॉफ की तरह गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गई है। धमकी देने वालों ने व्यापारियों को रकम देने का तरीका भी बताया है। पत्र में लिखा है कि जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो अपनी दुकान के सामने 'जय श्रीराम' लिख देना। इससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि व्यापारी रकम देने के लिए तैयार है।