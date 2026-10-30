Pune: लंदन में एमबीए करने गई मुग्धा चुपचाप भारत लौटी, पिंपरी के आलीशान फ्लैट में मिला सड़ा हुआ शव

जांच के दौरान पुलिस ने मुग्धा के बैंक खातों के लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले। इस दौरान पता चला कि भारत में जोमैटो, ब्लिंकिट और स्विगी जैसे ऐप पर उनके क्रेडिट कार्ड से खाने-पीने का सामान मंगाया जा रहा था। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि मुग्धा लंदन में नहीं, बल्कि भारत में ही हैं। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस की टीम सोसायटी पहुंची। वहां मुग्धा का फ्लैट बंद था। पुलिस ने दूसरी चाबी की मदद से दरवाजा खोला और अंदर पहुंची। बेडरूम में मुग्धा का शव सड़ी हुई अवस्था में मिला।