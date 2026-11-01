उमर अब्दुल्ला सरकार में क्यों बढ़ रही है नाराजगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतोष और सियासी संकट की पूरी कहानी

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)
Omar Abdullah Government: जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में चार नए चेहरों को शामिल करने और एक मंत्री को हटाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ विधायकों का एक धड़ा नाराज है। करीब 24 विधायकों के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर हुई बैठक में 17 एनसी और एक निर्दलीय विधायक शामिल हुए। कुछ विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। असंतुष्ट विधायकों ने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और कुछ मंत्रियों की छुट्टी की मांग की है। उनका आरोप है कि फेरबदल में वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अनदेखी हुई। वे सरकार और संगठन के फैसलों में अधिक भागीदारी चाहते हैं।
श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे तीन नवंबर को इस्तीफा देंगे। उन्होंने नेतृत्व पर अनुच्छेद 370 की बहाली, बंदियों की रिहाई और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों से जुड़े चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।
27 अक्टूबर को अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद वानी मंत्री बने। निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को हटाया गया। विभागों के पुनर्वितरण में सागर को बिजली और राजस्व, जावेद अहमद डार को वित्त, मीर सैफुल्लाह को युवा एवं खेल तथा शमीमा फिरदौस को शिक्षा विभाग मिला। नौ सदस्यों की अधिकतम सीमा पूरी हो गई। जम्मू के मैदानी जिलों का कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में नहीं है। कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है।
|राजनीतिक दल / श्रेणी
|विधायकों की संख्या
|नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)
|41
|कांग्रेस
|6
|सीपीएम
|1
|निर्दलीय (सरकार समर्थक)
|6
|भाजपा
|29
|जेकेपीडीपी
|4
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|1
|जेकेएआईपी
|1
|जेकेपीसी
|1
|कुल सदस्य संख्या
|90
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