31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

उमर अब्दुल्ला सरकार में क्यों बढ़ रही है नाराजगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतोष और सियासी संकट की पूरी कहानी

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक नाराज हैं। जानिए असंतोष की वजह, विधायकों की मांगें और आगा रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे का ऐलान।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Updated: 1 Nov 2026, 2:00 AM IST

Omar Abdullah Government Crisis

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)

Omar Abdullah Government: जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में चार नए चेहरों को शामिल करने और एक मंत्री को हटाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ विधायकों का एक धड़ा नाराज है। करीब 24 विधायकों के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर हुई बैठक में 17 एनसी और एक निर्दलीय विधायक शामिल हुए। कुछ विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। असंतुष्ट विधायकों ने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और कुछ मंत्रियों की छुट्टी की मांग की है। उनका आरोप है कि फेरबदल में वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अनदेखी हुई। वे सरकार और संगठन के फैसलों में अधिक भागीदारी चाहते हैं।

सांसद ने किया इस्तीफे का ऐलान


श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे तीन नवंबर को इस्तीफा देंगे। उन्होंने नेतृत्व पर अनुच्छेद 370 की बहाली, बंदियों की रिहाई और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों से जुड़े चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।

मंत्रिमंडल विस्तार में क्या बदला


27 अक्टूबर को अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद वानी मंत्री बने। निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को हटाया गया। विभागों के पुनर्वितरण में सागर को बिजली और राजस्व, जावेद अहमद डार को वित्त, मीर सैफुल्लाह को युवा एवं खेल तथा शमीमा फिरदौस को शिक्षा विभाग मिला। नौ सदस्यों की अधिकतम सीमा पूरी हो गई। जम्मू के मैदानी जिलों का कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में नहीं है। कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है।

असंतुष्ट विधायकों की प्रमुख मांगें

  • मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को पद से हटाया जाए।
  • दो साल से मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की जगह नए चेहरों को मौका मिले।
  • वरिष्ठता, योग्यता और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो।
  • विधायकों को सरकार और संगठन के फैसलों में अधिक भागीदारी मिले।
  • पार्टी के चुनावी घोषणापत्र को लागू करने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की दलीय स्थिति

राजनीतिक दल / श्रेणीविधायकों की संख्या
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)41
कांग्रेस6
सीपीएम1
निर्दलीय (सरकार समर्थक)6
भाजपा29
जेकेपीडीपी4
आम आदमी पार्टी (AAP)1
जेकेएआईपी1
जेकेपीसी1
कुल सदस्य संख्या90

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / National News / उमर अब्दुल्ला सरकार में क्यों बढ़ रही है नाराजगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतोष और सियासी संकट की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

हरदीप पुरी की संपत्ति से लेकर कांग्रेस के विरोध तक, राज्यसभा नामांकन की पूरी कहानी

Hardeep Singh Puri
राष्ट्रीय

क्वाड के नए एजेंडे में AI, क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री सुरक्षा, एस. जयशंकर ने बताईं भारत की प्राथमिकताएं

S Jaishankar news
राष्ट्रीय

मेघालय में सियासी हलचल के बीच UDP अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा

Metbah Lyngdoh
राष्ट्रीय

‘चेहरा चमकाने नहीं, शिक्षकों को किए वादे पूरे करने आया हूं’- बृजवासी ने BJP में शामिल होने का कारण बताया

Bihar MLC election News
राष्ट्रीय

Ahmedabad Murder: पत्नी की हत्या कर पति ने साले के बेटे को फोन कर बोला- मेहराजबानु को मार दिया, आकर ले जाओ

Ahmedabad Murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.