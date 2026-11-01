उमर अब्दुल्ला सरकार में क्यों बढ़ रही है नाराजगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस के असंतोष और सियासी संकट की पूरी कहानी

Omar Abdullah Government: जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में चार नए चेहरों को शामिल करने और एक मंत्री को हटाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ विधायकों का एक धड़ा नाराज है। करीब 24 विधायकों के एकजुट होने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर हुई बैठक में 17 एनसी और एक निर्दलीय विधायक शामिल हुए। कुछ विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। असंतुष्ट विधायकों ने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने और कुछ मंत्रियों की छुट्टी की मांग की है। उनका आरोप है कि फेरबदल में वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की अनदेखी हुई। वे सरकार और संगठन के फैसलों में अधिक भागीदारी चाहते हैं।