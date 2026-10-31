मेघालय में सियासी हलचल के बीच UDP अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा



मेघालय में UDP को बड़ा झटका तब लगा, जब उसके 12 में से 11 विधायक दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। सितंबर में पार्टी के आठ विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद इस महीने तीन अन्य विधायकों ने नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) का दामन थाम लिया। मेघालय विधानसभा के स्पीकर थॉमस ए. संगमा ने तीन UDP विधायकों के NPP में विलय को औपचारिक मान्यता दे दी है। इससे पहले 16 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी के आठ विधायकों के बीजेपी में विलय को भी मंजूरी दी थी। स्पीकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत इन विलय को मान्यता दी। इसी प्रावधान के तहत विधायकों के दूसरे दल में विलय को स्वीकार किया गया।