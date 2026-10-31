CJP: ‘मुझे उन पर गर्व है’, अभिजीत दीपके से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान

अभिजीत दीपके और ममता बनर्जी(फोटो-X/@AITCofficial)
Mamata Banerjee: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार, 31 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि CJP ने अगले दिन होने वाले कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया है। वहीं, अभिजीत दीपके ने भी वोट चोरी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जताई।
अभिजीत दीपके से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अगले दिन के कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन दिया है। उन्होंने CJP के सदस्यों को इस आंदोलन का अग्रदूत और संस्थापक बताते हुए कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी ओर से भी CJP को पूरा सहयोग दिया गया है। उन्होंने संगठन के सदस्यों को पश्चिम बंगाल आने का न्योता भी दिया। ममता के मुताबिक, CJP देश के लिए अच्छा काम कर रही है।
ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा युवा आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं। दीपके ने 1 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया।
हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनका संगठन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मंच है और वह अपनी इस पहचान को बनाए रखना चाहता है। दीपके ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसका असर सभी पर पड़ता है। इसलिए उनका संगठन इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले सभी संगठनों का समर्थन करेगा।
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की रैली प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के जरिए विपक्षी दल मतदाता सूची और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिजीत दीपके की मुलाकात को इसी कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दीपके ने अपने बयान में CJP को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा मंच बताने के बजाय स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन के रूप में काम करने की बात कही।
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