CJP: ‘मुझे उन पर गर्व है’, अभिजीत दीपके से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान

Mamata Banerjee: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार, 31 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि CJP ने अगले दिन होने वाले कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया है। वहीं, अभिजीत दीपके ने भी वोट चोरी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन के प्रति एकजुटता जताई।