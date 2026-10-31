सूरत एयरपोर्ट पर टला संकट : बेंगलुरु से आ रही इंडिगो की उड़ान को लगाना पड़ा ‘गो-अराउंड’, सुरक्षित उतरा विमान

इंडिगो एयरलाइंस। फाइल फोटो- पत्रिका
सूरत। सूरत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को बेंगलुरु से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक नियमित उड़ान को लैंडिंग से ठीक पहले गो-अराउंड प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। फ्लाइट संख्या 6E-465 के पायलट ने रनवे के करीब पहुंचने के बाद विमान को उतारने के बजाय दोबारा हवा में ले जाने का निर्णय लिया। इसके बाद विमान ने आसमान में चक्कर लगाया और कुछ मिनट बाद दोबारा लैंडिंग की। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई थी।
जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को इंडिगो की यह उड़ान बेंगलुरु से निर्धारित समय पर रवाना हुई थी। विमान सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान रनवे के बेहद करीब पहुंचने पर कॉकपिट क्रू ने गो-अराउंड प्रक्रिया अपनाई। इस प्रक्रिया में पायलट विमान को रनवे पर उतारने के बजाय दोबारा ऊंचाई पर ले जाता है और सुरक्षित दूरी बनाकर फिर से लैंडिंग के लिए एप्रोच करता है। विमानन क्षेत्र में गो-अराउंड को सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया माना जाता है।
इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब पायलट को लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए दोबारा एप्रोच करना बेहतर होगा। इसके पीछे मौसम, दृश्यता, रनवे की स्थिति, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश या अन्य ऑपरेशनल कारण हो सकते हैं। हालांकि, इस मामले में गो-अराउंड किए जाने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही सूरत एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड स्टाफ सतर्क हो गए। संबंधित टीमों ने आपसी तालमेल के साथ निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया।
इस दौरान पायलट ने विमान को नियंत्रित रखते हुए दोबारा लैंडिंग के लिए एप्रोच लिया। कुछ ही मिनट बाद विमान सुरक्षित रनवे पर उतर गया। लैंडिंग के बाद विमान को निर्धारित पार्किंग बे में ले जाया गया। वहां आवश्यक तकनीकी जांच की गई। एयरपोर्ट और एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जांच में कोई असामान्य स्थिति सामने नहीं आई। विमान में सवार यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। शुरुआती घटनाक्रम के चलते एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए चिंता का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के बाद स्थिति सामान्य हो गई।
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