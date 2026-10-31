सूरत एयरपोर्ट पर टला संकट : बेंगलुरु से आ रही इंडिगो की उड़ान को लगाना पड़ा ‘गो-अराउंड’, सुरक्षित उतरा विमान

इस दौरान पायलट ने विमान को नियंत्रित रखते हुए दोबारा लैंडिंग के लिए एप्रोच लिया। कुछ ही मिनट बाद विमान सुरक्षित रनवे पर उतर गया। लैंडिंग के बाद विमान को निर्धारित पार्किंग बे में ले जाया गया। वहां आवश्यक तकनीकी जांच की गई। एयरपोर्ट और एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जांच में कोई असामान्य स्थिति सामने नहीं आई। विमान में सवार यात्रियों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। शुरुआती घटनाक्रम के चलते एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए चिंता का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग के बाद स्थिति सामान्य हो गई।