Ahmedabad Murder: पत्नी की हत्या कर पति ने साले के बेटे को फोन कर बोला- मेहराजबानु को मार दिया, आकर ले जाओ

वहां उन्होंने धारदार चाकू से मेहराजबानु के दोनों हाथों और दाहिनी तरफ शरीर में कई वार किए। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ीं। उनके शरीर से काफी खून बह गया। घटना की जानकारी मिलने पर पास में रहने वाले उनके बेटे आसिफभाई मौके पर पहुंचे। उन्होंने मां को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में देखा। इसके बाद तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें मणिनगर स्थित एलजी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।