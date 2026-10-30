Tamil Nadu Murder: प्रेम संबंध से नाराज पिता ने 14 साल की बेटी की ली जान, विवाद के बाद की हत्या और फिर किया सरेंडर

पुलिस के अनुसार विकाशिनी की मां एक पारिवारिक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रानीपेट गई हुई थी। घर पर शिवशास्त्री और उसकी दोनों बेटियां थीं। रात का भोजन करने के बाद शिवशास्त्री ने अपनी बड़ी बेटी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। इसके बाद वह विकाशिनी के साथ बैठा और युवक से उसके संपर्क को लेकर बातचीत करने लगा। पिता ने एक बार फिर बेटी को युवक से बात बंद करने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बातचीत कुछ ही देर में तीखी कहासुनी में बदल गई। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार इसी दौरान शिवशास्त्री ने कथित रूप से विकाशिनी का गला घोंट दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।