Tamil Nadu Murder: प्रेम संबंध से नाराज पिता ने 14 साल की बेटी की ली जान, विवाद के बाद की हत्या और फिर किया सरेंडर

प्रतीकात्मक तस्वीर
चेन्नई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक पिता पर अपनी 14 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, बेटी के एक युवक से संपर्क रखने को लेकर पिता और उसके बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान पिता ने कथित रूप से उसका गला घोंट दिया। घटना के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान विकाशिनी के रूप में हुई है। वह वनूर क्षेत्र के करासनूर स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ती थी। कुछ महीने पहले तक वह रानीपेट जिले के कारै गांव में अपनी दादी के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी।
इस बात की जानकारी मिलने पर विकाशिनी के पिता शिवशास्त्री उसे करीब चार महीने पहले वापस वनूर ले आए थे। इसके बाद उसका दाखिला स्थानीय विद्यालय में करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि पिता बेटी को लगातार समझा रहा था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और युवक से संपर्क खत्म कर दे। हालांकि, पिता की समझाइश के बावजूद विकाशिनी कथित रूप से युवक से फोन पर बातचीत करती रही। कुछ मौकों पर उससे मिलने भी जाती थी। इसी बात को लेकर घर में तनाव बना हुआ था।
पुलिस के अनुसार विकाशिनी की मां एक पारिवारिक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रानीपेट गई हुई थी। घर पर शिवशास्त्री और उसकी दोनों बेटियां थीं। रात का भोजन करने के बाद शिवशास्त्री ने अपनी बड़ी बेटी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। इसके बाद वह विकाशिनी के साथ बैठा और युवक से उसके संपर्क को लेकर बातचीत करने लगा। पिता ने एक बार फिर बेटी को युवक से बात बंद करने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बातचीत कुछ ही देर में तीखी कहासुनी में बदल गई। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार इसी दौरान शिवशास्त्री ने कथित रूप से विकाशिनी का गला घोंट दिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद शिवशास्त्री ने अपने भाई को फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन और पड़ोसी छात्रा को वनूर सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद शिवशास्त्री वनूर थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके।
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