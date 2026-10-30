‘कानून में जवाब नहीं तो संविधान दिखाएगा रास्ता’, AI और डीपफेक पर CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

दिल्ली हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में CJI ने कहा कि न्यायपालिका के सामने अब ऐसे सवाल आ रहे हैं, जिनकी कल्पना एक दशक पहले तक मुश्किल थी। इनमें AI से तैयार किए गए काम को कॉपीराइट मिलना चाहिए या नहीं, डीपफेक से निपटने के लिए कानून क्या कदम उठाए और तकनीकी विकास को बढ़ावा देते हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, जैसे मुद्दे शामिल हैं।

AI और डीपफेक पर कानून के सामने नई चुनौतियां CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे सवालों के जवाब अक्सर मौजूदा कानूनों में सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे। ऐसे में संविधान ही न्यायपालिका को सही दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का महत्व हमेशा बना रहेगा।