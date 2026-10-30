मीनाक्षी शिंदे को दोहरा झटका, पहले देना पड़ा इस्तीफा, अब शिवसेना के पार्षदों ने भी बनाई दूरी, टेंभी नाका पर नहीं जुटे नेता

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के कुछ पार्षदों का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे के लिए कहीं भी पहुंचेंगे, लेकिन मीनाक्षी शिंदे के समर्थन में नहीं आएंगे। कुछ पार्षदों ने निजी बातचीत में यह नाराजगी भी जताई कि मीनाक्षी शिंदे पर गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें खुद ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। पार्टी की छवि खराब होने के बाद इस्तीफा देने का क्या मतलब है। बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते कई पार्षद टेंभी नाका नहीं पहुंचे। मीनाक्षी शिंदे को पहले ही पार्टी के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। दबाव बढ़ने के बाद उन्हें ठाणे जिला महिला आघाड़ी के प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब इस मामले में वह जल्द ही मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकती हैं।