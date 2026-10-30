तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत, 5 साल बढ़ाई गई उम्र सीमा

मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को इस फैसले को मंजूरी दी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की ओर से लगातार उम्र सीमा में छूट देने की मांग की जा रही थी। युवाओं की इन मांगों और उनके सामने आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।