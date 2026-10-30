30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत, 5 साल बढ़ाई गई उम्र सीमा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य में सरकारी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह फैसला अगले पांच साल तक लागू रहेगा।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Updated: 30 Oct 2026, 4:38 PM IST

CM Vijay

तमिलनाडु सीएम विजय (Photo-ANI)

तमिलनाडु में सीएम विजय की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश जारी किया है।

यह छूट अगले पांच साल तक लागू रहेगी। इससे उन युवाओं को भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो मौजूदा उम्र सीमा पार करने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

सरकार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को इस फैसले को मंजूरी दी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की ओर से लगातार उम्र सीमा में छूट देने की मांग की जा रही थी। युवाओं की इन मांगों और उनके सामने आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

पहले से मिलने वाली छूट के अलावा होगा लाभ

सरकार ने यह भी साफ किया है कि पांच साल की यह राहत पहले से लागू आयु सीमा में छूट के नियमों के अतिरिक्त होगी। यानी जिन वर्गों या उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों के तहत पहले से उम्र में छूट मिलती है, उन्हें नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त राहत मिलेगी।

युवाओं के लिए लगातार बड़े फैसले ले रहे सीएम विजय

सीएम विजय तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद से लगातार युवाओं के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। इससे पहले, विजय सरकार ने युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का फैसला लिया।

विजय सरकार ने युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए IIT मद्रास के साथ कौशल प्रशिक्षण की योजना बनाई है। इसके तहत 2031 तक पांच लाख युवाओं को AI और अन्य आधुनिक तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 4:38 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / तमिलनाडु में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत, 5 साल बढ़ाई गई उम्र सीमा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘कानून में जवाब नहीं तो संविधान दिखाएगा रास्ता’, AI और डीपफेक पर CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

CJI Surya Kant
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले- तेलंगाना और बिहार के लोगों को कहां रोका, सबूत दिखाएं

BJP MP Sambit Patra
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Murder: प्रेम संबंध से नाराज पिता ने 14 साल की बेटी की ली जान, विवाद के बाद की हत्या और फिर किया सरेंडर

Tamil Nadu Murder
राष्ट्रीय

‘न्यूयॉर्क जाकर करा लें इलाज, NOC हम देंगे’: अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का तीखा तंज

West Bengal politics
राष्ट्रीय

मीनाक्षी शिंदे को दोहरा झटका, पहले देना पड़ा इस्तीफा, अब शिवसेना के पार्षदों ने भी बनाई दूरी, टेंभी नाका पर नहीं जुटे नेता

Meenakshi Shinde
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.