Pune News: पुणे में तीन दिन से खड़ी कार में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, तेज दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने कार के अंदर और आसपास के इलाके की जांच की। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार कितने समय से वहां खड़ी थी और युवक किन परिस्थितियों में वहां पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आ सकेगी। स्वारगेट पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गणपतराव निकम ने बताया कि शुक्रवार को कार से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की हत्या हुई है या उसकी मौत किसी अन्य वजह से हुई है।