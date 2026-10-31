‘चेहरा चमकाने नहीं, शिक्षकों को किए वादे पूरे करने आया हूं’- बृजवासी ने BJP में शामिल होने का कारण बताया

Banshidhar Brijwasi Join BJP: बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानपरिषद चुनावों के परिणाम आने के बाद दो नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी भाजपा में शामिल हो गए हैं। शामिल होने के बाद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए बंशीधर बृजवासी ने भाजपा में शामिल होने का कारण बताया है। उनका कहना है कि वे राजनीति में चेहरा चमकाने नहीं, बल्कि शिक्षकों से किए गए वादे पूरे कराने आए हैं।