2027 यूपी चुनाव में JDU की एंट्री, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा ऐलान

मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि कल वे उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहते थे कि वहां एक बैठक हो। साथ ही पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया है। इसलिए वे बनारस में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि JDU उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करेगी और 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी।