जम्मू कश्मीर में इस्तीफे से पहले NC सांसद रुहुल्लाह मेहदी का बड़ा बयान, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी कही बात

JKNC Internal Rift: जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में विधायकों के असंतोष को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी 3 नवंबर को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 3 नवंबर को अपने पिता की पुण्यतिथि पर पहले घोषित इस्तीफे को अमल में लाएंगे। उन्होंने पार्टी में संभावित हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) से खुद को अलग रखते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी पद या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए है।