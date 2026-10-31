Latur Blast: सामान उतारते समय अचानक फटा कूरियर पार्सल, धमाके से वाहन के शीशे टूटे, इलाके में मची अफरा-तफरी

कूरियर सर्विस के संचालकों ने बताया कि उनके यहां आने वाले पार्सल में क्या सामान है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। हालांकि सेंटर से बाहर भेजे जाने वाले पार्सल में रखे सामान की जानकारी उनके पास रहती है। उन्होंने बताया कि रोजाना की तरह काम चल रहा था, तभी अचानक यह हादसा हो गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोट वाला पार्सल किसने भेजा था, वह कहां से आया था और उसमें कौन सा सामान रखा था। पार्सल भेजने वाले की पहचान और विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।