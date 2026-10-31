जदयू में घट रहा ललन सिंह का दबदबा? नीरज कुमार बोले- वरिष्ठ हैं तभी तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन पार्टी की साख बचाना जरूरी था

Lalan Singh: बिहार में MLC चुनावों के दौरान जदयू के भीतर सामने आए आंतरिक मतभेद अभी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के MLC नीरज कुमार के बीच कथित खींचतान ने पार्टी के भीतर ललन सिंह के मौजूदा प्रभाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जदयू ने जहां अनुशासनहीनता के आरोप में ललन सिंह के करीबी अनंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और हाल ही में चुने गए MLC नीरज कुमार ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।