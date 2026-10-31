31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

क्या परमाणु नीति बदलेगा ईरान? सांसद ने सुप्रीम लीडर से मांगी एटम बम बनाने की इजाजत, बोले- अब दुश्मन के आगे बेबस नहीं रह सकते

Iran NPT Withdrawal: ईरान के भीतर अपनी परमाणु नीति बदलने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि (NPT) से बाहर निकलने की मांगें तेज हो रही हैं। सांसद सैयद महमूद नबावियन ने परमाणु बम बनाने की अनुमति के लिए सर्वोच्च नेता से अनुरोध करने की बात कही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Updated: 31 Oct 2026, 10:41 AM IST

Iran Nuclear Programme

ईरान में परमाणु बम बनाने की मांग तेज (फ़ोटो - X@irdiplomacy)

Iran Nuclear Programme: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ईरान की परमाणु नीति में बदलाव की मांगें तेज हो गई हैं। ईरानी संसद के एक सांसद सैयद महमूद नबावियन ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई से परमाणु बम बनाने की स्पष्ट अनुमति देने का आग्रह किया है। इसके अलावा संसद और विभिन्न धार्मिक मंचों पर इस बात को लेकर जोर बढ़ रहा है कि ईरान को परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि (NPT) से औपचारिक रूप से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी पुरानी परमाणु सैन्य नीति (न्यूक्लियर-मिलिट्री डॉक्ट्रिन) में बदलाव करना चाहिए।

परमाणु नीति में बदलाव की मांग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी सांसद सैयद महमूद नबावियन ने कहा कि युद्ध और प्रतिबंधों के कारण पहले ही भारी कीमत चुकाने के बाद अब समय आ गया है कि ईरान NPT से बाहर निकले और अपनी परमाणु नीति में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि देश को अपनी रक्षा रणनीति को लेकर बची-खुची हिचकिचाहट भी छोड़ देनी चाहिए।

ईरान-अमेरिका समझौते का नया फॉर्मूला: 7 दिन में खुलेगा होर्मुज, यूरेनियम बाहर भेजेगा तेहरान

ये भी पढ़ें
Iran-US Tensions News.

नबावियन ने अपने बयान में कहा कि चूंकि ईरान पहले ही युद्ध और कड़े प्रतिबंधों का खामियाजा भुगत चुका है, इसलिए अब NPT से बाहर निकलने और देश की परमाणु नीति बदलने का सही समय है। उन्होंने कहा कि देश के भीतर एक छोटा गुट आत्मसमर्पण की वकालत करता है, लेकिन ईरान के 9 करोड़ नागरिकों में से अधिकांश अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी सुरक्षा कवच चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने कट्टर दुश्मनों के पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से असुरक्षित नहीं रहना चाहिए।

नबावियन ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने कोम शहर में सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च नेता से परमाणु बम बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया, तो वहां मौजूद भीड़ ने तकबीर के नारे लगाकर जोरदार समर्थन दिया।

संसद में NPT से बाहर निकलने के लिए 10 प्रस्ताव

वहीं, फार्स न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रेज़ाई ने बताया है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि (NPT) से बाहर निकलने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए संसद में 10 अलग-अलग विधायी प्रस्ताव पेश किए गए हैं। रेज़ाई के अनुसार, पश्चिमी देशों के दबाव के बीच विधायी समिति रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

धार्मिक नेता ने भी परमाणु नीति की समीक्षा की मांग की

इसके अलावा, ईरान के एक प्रमुख नेता और वरिष्ठ धर्मगुरु मोहम्मद जवाद हज अली अकबरी ने शुक्रवार को देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की समीक्षा करने की बात कही। सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार, उन्होंने इसे पूरे ईरानी समाज की एक राष्ट्रीय मांग बताया।

अकबरी का तर्क है कि यह मांग न तो कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और न ही कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, बल्कि यह उन अनुभवों का परिणाम है, जिनमें अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बार-बार अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और समझौतों का उल्लंघन किया है।

‘धारा 370 हटी, नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन नशामुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि होगी’, एकता दिवस पर बोले अमित शाह, 2029 का रखा लक्ष्य

ये भी पढ़ें
Amit Shah on Drug Free India

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2026, 10:41 AM IST

Published on:

Hindi News / World / क्या परमाणु नीति बदलेगा ईरान? सांसद ने सुप्रीम लीडर से मांगी एटम बम बनाने की इजाजत, बोले- अब दुश्मन के आगे बेबस नहीं रह सकते

बड़ी खबरें

View All

विदेश

लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक, मलाला के पिता से लेकर भारतीय विद्वानों तक ने उठाए सवाल

Afghanistan Girls Education
विदेश

ईरान-अमेरिका समझौते का नया फॉर्मूला: 7 दिन में खुलेगा होर्मुज, यूरेनियम बाहर भेजेगा तेहरान

Iran-US Tensions News.
विदेश

Patrika Explainer: इजरायल में अरब पार्टियों ने बदल दिया सत्ता का समीकरण, नेतन्याहू को समर्थन नहीं देने का ऐलान, अब क्या होगा?

Israel Election 2026
विदेश

UN के नए महासचिव की दौड़ में रेबेका ग्रिन्सपैन सबसे आगे, कैसे होता है चुनाव ?

UNCTAD head Grynspan leads race for UN secretary-general; breakthrough eludes UAE's Nusseibeh
विदेश

फारस की खाड़ी के 3 द्वीपों पर जंग: UAE के दावे के समर्थन में आया कनाडा, भड़के ईरान ने दी चेतावनी

Esmaeil Baghaei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.