Patrika Explainer: इजरायल में अरब पार्टियों ने बदल दिया सत्ता का समीकरण, नेतन्याहू को समर्थन नहीं देने का ऐलान, अब क्या होगा?

मानवाधिकार विशेषज्ञ और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूसुफ जबरीन ने एएफपी से कहा था कि उनकी पार्टी नेतन्याहू के विकल्प के तौर पर बनने वाली सरकार को समर्थन देकर उसे स्थिरता दे सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जॉइंट लिस्ट बिना शर्त किसी विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। जबरीन के अनुसार, मौजूदा इजरायली सरकार गाजा में युद्ध जारी रखे हुए है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के लोगों की हिंसा, नस्लवादी नीतियों और अरब नागरिकों को निशाना बनाने वाले कानूनों को लेकर भी पार्टी को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि जॉइंट लिस्ट विपक्षी दलों के साथ सहयोग कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसकी नीतिगत मांगों पर विचार करना होगा। जबरीन ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी किसी के नियंत्रण में नहीं है और वह किसी को बिना शर्त समर्थन नहीं देगी।