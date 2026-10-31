खाड़ी के 3 द्वीपों पर UAE के दावे का कनाडा ने किया समर्थन, भड़के ईरान ने कहा- जिस डाल पर बैठे हैं, वही काट रहे

Iran-UAE island dispute: फारस की खाड़ी में स्थित तीन रणनीतिक द्वीपों अबू मूसा, ग्रेटर तुनब और लेसर तुनब को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद एक बार फिर भड़क गया है। इस विवाद में UAE के पक्ष का कनाडा द्वारा खुलकर समर्थन किए जाने पर ईरान ने अपनी नाराजगी जताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कनाडा के नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कनाडा यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक सच्चाई के खिलाफ है। उन्होंने कहा, 'कनाडा जिस डाल पर बैठा है, उसी को काटने की भूल कर रहा है।'