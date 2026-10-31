रूस ने 15 दिन में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किए 30 हमले, जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगीं प्रति माह 100 पैट्रियट मिसाइलें

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में ही, रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड के अहम हिस्सों को निशाना बनाते हुए 30 से ज्यादा हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इस बीच, अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए 500 पैट्रियट PAC-3 मिसाइल इंटरसेप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही हथियार आपूर्ति के समय को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया है कि वे बिना किसी देरी के तुरंत मिसाइलों की डिलीवरी शुरू करें।