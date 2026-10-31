ईरान-अमेरिका समझौते का नया फॉर्मूला: 7 दिन में खुलेगा होर्मुज, यूरेनियम बाहर भेजेगा तेहरान

US-Iran Draft Deal: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए एक शुरुआती रूपरेखा सामने आई है। अल अरबिया इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और ईरान से उसके संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने की शर्तें शामिल हैं। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि इस समझौते को लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखने के लिए चीन को एक मुख्य गारंटर के रूप में शामिल किया जाए। इसके अलावा प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत इस्तांबुल के बजाय कतर की राजधानी दोहा में हो।