अमेरिका में चुनावी मौसम में नेताओं को याद आई भारतीय संस्कृति, आखिर हर कोई इन्हें क्यों साध रहा?

टेक्सास के अलावा अमेरिका के कई अन्य राज्यों में भी नेता भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। कनेक्टिकट के गवर्नर नेड लैमॉन्ट ने राज्य की राजधानी में आयोजित दिवाली समारोह में शिरकत की, जबकि ओहायो के कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन शेरॉनविल स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पाटोत्सव में शामिल हुए। न्यू जर्सी के सीनेटर कोरी बुकर ने अक्षरधाम मंदिर में दिवाली मनाई। वहीं, पेंसिल्वेनिया के कांग्रेसमैन रैंडी फाइन और स्कॉट पेरी ने हैरिसबर्ग के एक मंदिर का दौरा किया। मिशिगन के कांग्रेसमैन जॉन जेम्स भी स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे। इन कार्यक्रमों के जरिए अमेरिकी नेता भारतीय-अमेरिकी समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक योगदान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।