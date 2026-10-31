सर्दियों से पहले जेलेंस्की की ट्रंप से बड़ी मांग, यूक्रेन को हर महीने चाहिए 100 पैट्रियट मिसाइलें

यूक्रेन की लगातार बढ़ती मांग के कारण जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जर्मनी पहले ही अपने भंडार से तीन पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है और दो अन्य व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है। हालांकि, यूरोपीय रक्षा अधिकारियों का मानना है कि वे अपनी सुरक्षा और नाटो की प्रतिबद्धताओं की सीमा तक पहुंच चुके हैं। पोलैंड जैसे देशों द्वारा यूक्रेन को मिसाइलें देने पर वहां की स्थानीय राजनीति में विरोध भी शुरू हो गया है। इसके अलावा, मध्य पूर्व के संघर्षों और अमेरिकी हथियारों के अपने घरेलू भंडार को भरने की प्राथमिकताओं के कारण भी पैट्रियट मिसाइलों की उपलब्धता बेहद सीमित हो गई है।