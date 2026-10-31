AI से ‘ज़िंदा’ हुआ आतंकी मसूद अजहर? घटती भर्ती से परेशान जैश ने अपनाया डीपफेक का हथकंडा

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी ने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद जैश में नई भर्तियों के सामने बड़ी रुकावटें आई हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद से संगठन को कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े हैं। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इस ऑपरेशन के दौरान बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय नष्ट कर दिया गया था। साथ ही, संगठन के कई सदस्य मारे गए, जिनमें प्रमुख मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे।