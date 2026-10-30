जहां आतंकवाद के खिलाफ कानून ही बना बहस की वजह, पाकिस्तान की व्यवस्था पर उठे सवाल

Pakistan Anti Terrorism Law: पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि देश में विपक्षी नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोग सार्वजनिक सभाएं करने और भाषण देने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप और आतंकवाद से निपटने की नीति पर भी सवाल उठाए गए हैं।रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का नाम आतंकवाद विरोधी मामले में शामिल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है।