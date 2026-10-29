प्रकृति की बहाली से दुनिया में बन सकते हैं 3.2 करोड़ नए रोजगार, UN ने बताया किन क्षेत्रों पर जोर जरूरी

UN Restoration Report: दुनियाभर में खराब हो चुके जंगलों, जमीन और दूसरे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 149 देशों में कुल 25.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में इकोसिस्टम बहाली का काम चल रहा है। इन प्रयासों से अब तक 10 लाख से ज्यादा हरित रोजगार (ग्रीन जॉब्स) पैदा हुए हैं। रिपोर्ट ने इसे अब तक दर्ज किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बहाली अभियान बताया है। हालांकि, 2030 तक तय वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन प्रयासों की रफ्तार तेजी से बढ़ानी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, खास तौर पर मीठे पानी के स्रोतों, समुद्री क्षेत्रों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही, प्रकृति की बहाली पर हर साल होने वाले खर्च को मौजूदा स्तर से चार गुना से भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ऐसा करने से 2030 तक दुनियाभर में अनुमानित 3.2 करोड़ नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।