लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक, मलाला के पिता से लेकर भारतीय विद्वानों तक ने उठाए सवाल

भारतीय जांच एजेंसियों की लिस्ट में वांछित और फिलहाल मलेशिया में शरण लेकर रह रहे जाकिर नाइक ने एक वीडियो मैसेज में दावा किया कि उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधियों से खुद बातचीत की है। नाइक का कहना है कि तालिबान छठी कक्षा तक की बच्चियों को पढ़ाई की छूट देता है और उससे आगे की शिक्षा सिर्फ इसलिए रोकी गई है ताकि माहौल को सुरक्षित बनाया जा सके।

नाइक ने यह तर्क भी दिया कि अफगानिस्तान में महिला शिक्षकों की भारी किल्लत है और वहां की महिलाएं इस्लामिक स्टडीज, अरबी व शरिया में मास्टर डिग्री व पीएचडी कर सकती हैं। हालांकि, जमीन पर संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की रिपोर्ट नाइक के इन दावों की पोल खोलती हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने 26 लाख से ज्यादा लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से पूरी तरह बेदखल कर दिया है।