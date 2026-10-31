31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक, मलाला के पिता से लेकर भारतीय विद्वानों तक ने उठाए सवाल

Taliban Girls Education: जाकिर नाइक ने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर तालिबान की पाबंदियों का बचाव करते हुए सुरक्षा और महिला शिक्षकों की कमी का हवाला दिया। उनके बयान पर मलाला के पिता समेत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों ने सवाल उठाए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Updated: 31 Oct 2026, 10:36 AM IST

Afghanistan Girls Education

लड़कियों की शिक्षा पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक (फोटो सोर्स- ANI)

Zakir Naik Taliban Statement: अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई पर तालिबान की ओर से लगी पाबंदियों का इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने बचाव किया है। नाइक ने दावा किया कि लड़कियों की शिक्षा पर कोई पक्का बैन नहीं लगा है, बल्कि सुरक्षा कारणों और महिला शिक्षकों की कमी की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए टाला भर गया है। जाकिर नाइक इस बयान पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने सवाल उठाए हैं। मलाला यूसुफजई के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई ने भी नाइक के तर्क को चिंताजनक बताया है।

'सिर्फ माहौल सुरक्षित होने का इंतजार'- नाइक

भारतीय जांच एजेंसियों की लिस्ट में वांछित और फिलहाल मलेशिया में शरण लेकर रह रहे जाकिर नाइक ने एक वीडियो मैसेज में दावा किया कि उन्होंने तालिबान के प्रतिनिधियों से खुद बातचीत की है। नाइक का कहना है कि तालिबान छठी कक्षा तक की बच्चियों को पढ़ाई की छूट देता है और उससे आगे की शिक्षा सिर्फ इसलिए रोकी गई है ताकि माहौल को सुरक्षित बनाया जा सके।
नाइक ने यह तर्क भी दिया कि अफगानिस्तान में महिला शिक्षकों की भारी किल्लत है और वहां की महिलाएं इस्लामिक स्टडीज, अरबी व शरिया में मास्टर डिग्री व पीएचडी कर सकती हैं। हालांकि, जमीन पर संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की रिपोर्ट नाइक के इन दावों की पोल खोलती हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने 26 लाख से ज्यादा लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से पूरी तरह बेदखल कर दिया है।

Patrika Explainer: इजरायल में अरब पार्टियों ने बदल दिया सत्ता का समीकरण, नेतन्याहू को समर्थन नहीं देने का ऐलान, अब क्या होगा?

ये भी पढ़ें
Israel Election 2026

'अगर लड़कियां पढ़ेंगी ही नहीं, तो महिला टीचर्स कहां से आएंगी?'

जाकिर नाइक की इस दलील पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जमकर हमला बोला। अफगानिस्तान की निर्वासित सांसद मरियम सोलैमंखिल ने नाइक पर तंज कसते हुए लिखा, 'नाइक के हिसाब से लड़कियां सिर्फ उन महिला शिक्षकों का इंतजार कर रही हैं, जिनके काम करने पर खुद तालिबान ने रोक लगा रखी है! क्या शानदार तर्क है।'
वहीं, नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि अनिश्चितकालीन पाबंदी को अस्थायी कहना और बिना हल बताए महिला टीचर्स की कमी का रोना रोना एक बेहद चिंताजनक तर्क है। इसके अलावा, बेल्जियम में रह रहे अफगान विशेषज्ञ अजीम शिनवारी ने पूछा, 'जब बच्चियों के स्कूल ही बंद रहेंगे तो भविष्य के लिए योग्य शिक्षिकाएं आसमान से टपकेंगी क्या?'

मलेशियाई प्रधानमंत्री पर भी उठे सवाल

नाइक के इस विवादित बयान के बाद भारतीय विद्वानों और वैज्ञानिकों ने मलेशियाई सरकार के रुख की आलोचना की है। भारतीय इस्लामिक विद्वान ए फैजुर रहमान और इतिहासकार एस इरफान हबीब ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को टैग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर कट्टरपंथी सोच का समर्थन करने वाले व्यक्ति को शरण क्यों दी जा रही है। गौरतलब है कि जाकिर नाइक 2016 में भारत से फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर नफरत फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों के केस दर्ज किए गए थे। 2017 से वह मलेशिया में स्थायी निवासी के तौर पर रह रहा है और भारत की प्रत्यर्पण की कोशिशें अब तक अधूरी हैं।

2030 तक अफगानिस्तान में महिला शिक्षकों की कमी का खतरा

UNICEF के ताजा अनुमान के अनुसार, अगर तालिबान का यही रवैया बना रहा, तो 2030 तक अफगानिस्तान में 20,000 महिला शिक्षकों और 5,400 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भयानक कमी हो जाएगी।

इजरायल में किसी को बहुमत नहीं, फिर भी नेतन्याहू के पास सत्ता पाने के 5 रास्ते; कैसे पलट सकती है बाजी?

ये भी पढ़ें
Benjamin Netanyahu news

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2026, 10:36 AM IST

Published on:

Hindi News / World / लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान का बचाव कर घिरे जाकिर नाइक, मलाला के पिता से लेकर भारतीय विद्वानों तक ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ईरान-अमेरिका समझौते का नया फॉर्मूला: 7 दिन में खुलेगा होर्मुज, यूरेनियम बाहर भेजेगा तेहरान

Iran-US Tensions News.
विदेश

Patrika Explainer: इजरायल में अरब पार्टियों ने बदल दिया सत्ता का समीकरण, नेतन्याहू को समर्थन नहीं देने का ऐलान, अब क्या होगा?

Israel Election 2026
विदेश

UN के नए महासचिव की दौड़ में रेबेका ग्रिन्सपैन सबसे आगे, कैसे होता है चुनाव ?

UNCTAD head Grynspan leads race for UN secretary-general; breakthrough eludes UAE's Nusseibeh
विदेश

फारस की खाड़ी के 3 द्वीपों पर जंग: UAE के दावे के समर्थन में आया कनाडा, भड़के ईरान ने दी चेतावनी

Esmaeil Baghaei
विदेश

जिस मीटिंग में एक ही मेज पर बैठे रुबियो और लावरोव, वहां जयशंकर बोले- सेना नहीं, बातचीत से निकालें रास्ता

Marco Rubio India Visit news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.