जिस मीटिंग में एक ही मेज पर बैठे रुबियो और लावरोव, वहां जयशंकर बोले- सेना नहीं, बातचीत से निकालें रास्ता

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि नागरिक जहाजरानी और नाविकों पर हमलों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फरवरी में पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से कम से कम 22 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 14 नाविक शामिल हैं। एस जयशंकर अटलांटा बैठक के दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शीर्ष राजनयिकों के साथ क्वाड बैठक में भी भाग लेंगे। यह इस वर्ष आयोजित दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है, जो अगले महीने फिलीपींस में प्रस्तावित नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। अटलांटा में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद जयशंकर 1 से 4 नवंबर तक होने वाली राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की बैठक (CHOGM) में भाग लेने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा रवाना होंगे।