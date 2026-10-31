‘धारा 370 हटी, नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन नशामुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि होगी’, एकता दिवस पर बोले अमित शाह, 2029 का रखा लक्ष्य

Amit Shah: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन नशा मुक्त भारत का निर्माण करना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने से पहले अमित शाह ने ये बातें कहीं। इस कार्यक्रम में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, नित्यानंद राय, बांसुरी स्वराज और बंदी संजय कुमार के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवान शामिल हुए।