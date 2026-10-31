31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘धारा 370 हटी, नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन नशामुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि होगी’, एकता दिवस पर बोले अमित शाह, 2029 का रखा लक्ष्य

Drug Free India: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, युवाओं और देश के भविष्य के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Updated: 31 Oct 2026, 8:19 AM IST

Amit Shah on Drug Free India

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

Amit Shah: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन नशा मुक्त भारत का निर्माण करना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने से पहले अमित शाह ने ये बातें कहीं। इस कार्यक्रम में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, नित्यानंद राय, बांसुरी स्वराज और बंदी संजय कुमार के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवान शामिल हुए।

31 दिसंबर 2029 तक पूरी तरह से नशा मुक्त भारत का लक्ष्य

संबोधन के दौरान अमित शाह ने देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल 31 मार्च को देश से नक्सलवाद की समस्या को लगभग खत्म कर दिया गया है और अब मुख्य ध्यान नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में केंद्रित हो गया है। गृह मंत्री ने कहा, "हमने 31 दिसंबर 2029 तक भारत को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए, एक नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है।"

खाड़ी के 3 द्वीपों पर UAE के दावे का कनाडा ने किया समर्थन, भड़के ईरान ने कहा- जिस डाल पर बैठे हैं, वही काट रहे

ये भी पढ़ें
Esmaeil Baghaei

धारा 370 और वन नेशन-वन टैक्स से भी बड़ा काम

मोदी सरकार के ऐतिहासिक नीतिगत फैसलों का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई बड़े बदलाव देखे हैं। अमित शाह ने कहा, "मैं मानता हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर को भारत की मुख्यधारा में स्थायी रूप से जोड़ना, देश में नक्सलवाद की कमर तोड़ना और वन नेशन-वन टैक्स (GST) को सफलतापूर्वक लागू करना। लेकिन, जब हम भारत को नशा-मुक्त बनाने में सफल होंगे, तो वह उपलब्धि हमारे देश के युवाओं और हमारे देश के भविष्य के लिए इन सभी मील के पत्थरों में सबसे बड़ी साबित होगी।"

सरदार पटेल ने 1,218 दिनों में अखंड भारत का निर्माण किया - अमित शाह

गृह मंत्री ने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए अमित शाह ने उन्हें एक ऐसी महान हस्ती बताया, जिन्होंने न केवल देश के इतिहास की दिशा बदली, बल्कि इसके भूगोल को भी नया रूप दिया।

अमित शाह ने कहा कि आजादी के समय दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत बिखर जाएगा। फिर भी केवल 1,218 दिनों में सरदार पटेल ने वह कर दिखाया जो कई नेता पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सके, उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक साथ लाकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया।

विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं – अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत है। गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने देश का भौगोलिक और राजनीतिक एकीकरण किया था, उसी तरह अब वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, युवाओं की क्षमता का सही उपयोग करे और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाए।

रूस ने 15 दिन में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किए 30 हमले, जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगीं प्रति माह 100 पैट्रियट मिसाइलें

ये भी पढ़ें
Russia-Ukraine war

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Amit Shah

Updated on:

31 Oct 2026, 8:19 AM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘धारा 370 हटी, नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन नशामुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि होगी’, एकता दिवस पर बोले अमित शाह, 2029 का रखा लक्ष्य

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

PM मोदी ने ISRO के वैज्ञानिकों को दी बधाई, NVS-03 की लॉन्चिंग को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

PM Modi
राष्ट्रीय

मेरे लिए तुम ही रह गए हो- संजय गांधी की मौत के बाद राजीव से बोली थीं इंदिरा, जानिए राजनीति में एंट्री की कहानी

Rajiv entry in politics after Sanjay Gandhi death in plane crash, Rajiv gandhi not willing to join politics, Indira and his sons Sanjay, Rajiv Gandhi
राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में फिर भारी बारिश का खतरा, 2 नवंबर से कई जिलों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार में भी बदलेगा मौसम

IMD news
राष्ट्रीय

फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं बनेगा कमाई का जरिया, जानिए कार्बन कैप्चर तकनीक की पूरी कहानी

Technology news
राष्ट्रीय

दूसरे देशों के GPS पर निर्भरता खत्म करने का भारत का सपना, कैसे काम करता है स्वदेशी नाविक सिस्टम?

isro news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.